​По BTC транспортировано 21,3 млн тонн нефти

За январь-август этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 26 384,4 тысяч тонн нефти, что на 3,6% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в отчетный период 80,8% общего объема транспортируемой нефти пришелся на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

За 8 месяцев текущего года по данному трубопроводу прокачано 21 307,5 тысяч тонн нефти, что на 4,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период по BTC прокачано 3 100,8 тысяч тонн (-26%) транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Азербайджанская нефть транспортируется также по трубопроводам Баку-Супса (пропускная способность 7 млн тонн в год) и Баку-Новороссийск.