По BTC транспортировано 13 млн тонн азербайджанской нефти в первом полугодии

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В июне 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 212 764 тонны азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), за январь-июнь текущего года по BTC транспортировано 13 174 287 тонны нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 июня 2017 года в BTC закачано 334 712 349 тонн нефти.

Помимо этого, в мае 2017 года по трубопроводу BTC прокачано 564 548 тонн туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).