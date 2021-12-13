По BTC прокачано 500 млн тонн нефти

По экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), которым управляет компания BP, транспортировано в общей сложности 500 млн тонн нефти с Сангачальского терминала недалеко от Баку через Азербайджан, Грузию и Турцию в Джейхан.

По экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), которым управляет компания BP, транспортировано в общей сложности 500 млн тонн нефти с Сангачальского терминала недалеко от Баку через Азербайджан, Грузию и Турцию в Джейхан.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, 500-миллионная тонна каспийской нефти прокачана по трубопроводу 12 декабря, загружена на 4922-й танкер Nordorse, в дополнение к объемам загруженной нефти SOCAR, и отправлена в Триест (Италия).

Это важное событие совпало с 15-летием ввода трубопровода в эксплуатацию в 2006 году.

За последние 15 лет по BTC осуществлялись безопасные, надежные поставки углеводородов из Каспийского моря с минимальным риском для окружающей среды.

С момента начала работы BTC продемонстрировал исключительную эффективность. За период эксплуатации эффективность и надежность увеличились с 75% при запуске до 99,9% на сегодняшний день.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс рассказал, что экспорт 500 миллионов тонн нефти является результатом 15-летней стабильной и эффективной работы трубопровода BTC. Несмотря на прошедший период, BTC продолжает оставаться главной энергетической экспортной артерией региона, обеспечивая прямую стратегическую связь между закрытым Каспийским бассейном и Средиземным морем, имеющим выход на мировые рынки".

Акционеры BTC: BP (30,10%); AzBTC (25,00%); MOL (8,90%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); Eni (5,00%); Total (5,00%), ITOCHU (3,40%); INPEX (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Limited (2,36%).