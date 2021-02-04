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По BTC экспортировано 27,8 млн тонн нефти и конденсата

По BTC экспортировано 27,8 млн тонн нефти и конденсата За год объем транспортировки по BTC сократился на 10,3%
Энергетика
4 февраля 2021 г. 12:24
По BTC экспортировано 27,8 млн тонн нефти и конденсата

В 2020 году операционные расходы на основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили 111 млн долларов, а капитальные затраты - около 29 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Операционные расходы в годовом сравнении сократились на 27 млн долларов или 19,6%, капитальные расходы на 15 млн долларов или 34,1%.

За период эксплуатации с июня 2006 года по состоянию на конец первого полугодия 2018 года по BTC (1 768 км) транспортировано 475 млн тонн сырой нефти (3,57 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 659 танкеров и отправлена на мировой рынок.

По BTC в отчетном году экспортировано свыше 27,8 млн тонн (211 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которые в Джейхане загружены на 278 танкеров. За год объем транспортировки по BTC сократился на 3,2 млн тонн или 10,3%.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).

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Версия на английском языке BTC exported over 27.8 mln tons of oil, condensate last year
Версия на азербайджанском языке Ötən il BTC ilə 27,8 mln tondan artıq neft və kondensat ixrac olunub

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