По BTC экспортировано 27,8 млн тонн нефти и конденсата

За год объем транспортировки по BTC сократился на 10,3%

В 2020 году операционные расходы на основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили 111 млн долларов, а капитальные затраты - около 29 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Операционные расходы в годовом сравнении сократились на 27 млн долларов или 19,6%, капитальные расходы на 15 млн долларов или 34,1%.

За период эксплуатации с июня 2006 года по состоянию на конец первого полугодия 2018 года по BTC (1 768 км) транспортировано 475 млн тонн сырой нефти (3,57 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 659 танкеров и отправлена на мировой рынок.

По BTC в отчетном году экспортировано свыше 27,8 млн тонн (211 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которые в Джейхане загружены на 278 танкеров. За год объем транспортировки по BTC сократился на 3,2 млн тонн или 10,3%.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).