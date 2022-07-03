По Баку-Тбилиси-Джейхан с начала года перекачано 106,9 млн баррелей нефти

В январе - июне 2022 года с морского терминала нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в районе Джейхан провинции Адана в Турции отгружено 106 млн 982 тыс. 579 баррелей сырой нефти.
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Оператором турецкого участка БТД с июня 2006 года является государственная компания BOTAŞ International Ltd (BIL).
С морского терминала, с момента его ввода в эксплуатацию в 2006 году до конца прошлого года, на 4 947 танкерах на мировой рынок поставлено 3 млрд 777 млн 227 тыс. 567 баррелей нефти.
А в январе-июне 2022 года 148 танкеров доставили на мировой рынок 106 млн 982 тыс. 579 баррелей сырой нефти.
Наибольший объем нефти был отгружен в мае – 20 млн 479 тыс. 706 баррелей, а наименьший – в феврале – 13 млн 581 тыс. 125 баррелей.