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По Баку-Тбилиси-Джейхан с начала года перекачано 106,9 млн баррелей нефти

По Баку-Тбилиси-Джейхан с начала года перекачано 106,9 млн баррелей нефти В январе - июне 2022 года с морского терминала нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в районе Джейхан провинции Адана в Турции отгружено 106 млн 982 тыс. 579 баррелей сырой нефти.
Энергетика
3 июля 2022 г. 18:38
По Баку-Тбилиси-Джейхан с начала года перекачано 106,9 млн баррелей нефти

В январе - июне 2022 года с морского терминала нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в районе Джейхан провинции Адана в Турции отгружено 106 млн 982 тыс. 579 баррелей сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", сырая нефть, поступающая на терминал имени Гейдара Алиева, отправляется оттуда танкерами на мировой рынок.

Оператором турецкого участка БТД с июня 2006 года является государственная компания BOTAŞ International Ltd (BIL).

С морского терминала, с момента его ввода в эксплуатацию в 2006 году до конца прошлого года, на 4 947 танкерах на мировой рынок поставлено 3 млрд 777 млн 227 тыс. 567 баррелей нефти.

А в январе-июне 2022 года 148 танкеров доставили на мировой рынок 106 млн 982 тыс. 579 баррелей сырой нефти.

Наибольший объем нефти был отгружен в мае – 20 млн 479 тыс. 706 баррелей, а наименьший – в феврале – 13 млн 581 тыс. 125 баррелей.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətti ilə 106,9 milyon barel neft nəql edilib

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