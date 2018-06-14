По Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано 13,7 млн тонн нефти за 5 месяцев

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 16 899,1 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81,3% общего объема транспортируемой нефти.

За 5 месяцев текущего года по данному трубопроводу транспортировано 13 743,9 тыс. тонн нефти.

За этот период по BTC прокачано 2 595,1 тыс. тонн транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), "ExxonMobil" (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).