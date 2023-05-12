Плановые ремонтные работы на НПЗ SOCAR в Турции будут проводиться каждые пять лет

Плановые ремонтные работы на НПЗ SOCAR в Турции будут проводиться каждые пять лет

Плановая остановка НПЗ STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в следующем году станет первой после его ввода в эксплуатацию.

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Плановая остановка НПЗ STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в следующем году станет первой после его ввода в эксплуатацию. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey и гендиректор Petkim Petrokimya Holding Анар Мамедов. По его словам, плановые работы на заводе будут проводиться не каждые четыре года, а каждые пять лет. Мамедов отметил, что приостановка работы предприятия для проведения плановых профилактических работ примерно на два месяца (45-60 дней) означает убытки для компании, по этой причине продление периода для проведения планового ремонта позволит сэкономить порядка 40 млн долларов США. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Operation of SOCAR's STAR Refinery in Türkiye to be temporarily suspended next year