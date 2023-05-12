Плановые ремонтные работы на НПЗ SOCAR в Турции будут проводиться каждые пять лет

Плановая остановка НПЗ STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в следующем году станет первой после его ввода в эксплуатацию.
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey и гендиректор Petkim Petrokimya Holding Анар Мамедов.
По его словам, плановые работы на заводе будут проводиться не каждые четыре года, а каждые пять лет.
Мамедов отметил, что приостановка работы предприятия для проведения плановых профилактических работ примерно на два месяца (45-60 дней) означает убытки для компании, по этой причине продление периода для проведения планового ремонта позволит сэкономить порядка 40 млн долларов США.