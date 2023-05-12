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Плановые ремонтные работы на НПЗ SOCAR в Турции будут проводиться каждые пять лет

Плановые ремонтные работы на НПЗ SOCAR в Турции будут проводиться каждые пять лет Плановая остановка НПЗ STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в следующем году станет первой после его ввода в эксплуатацию.
Энергетика
12 мая 2023 г. 14:03
Плановые ремонтные работы на НПЗ SOCAR в Турции будут проводиться каждые пять лет

Плановая остановка НПЗ STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в следующем году станет первой после его ввода в эксплуатацию.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey и гендиректор Petkim Petrokimya Holding Анар Мамедов.

По его словам, плановые работы на заводе будут проводиться не каждые четыре года, а каждые пять лет.

Мамедов отметил, что приостановка работы предприятия для проведения плановых профилактических работ примерно на два месяца (45-60 дней) означает убытки для компании, по этой причине продление периода для проведения планового ремонта позволит сэкономить порядка 40 млн долларов США.

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Версия на английском языке Operation of SOCAR's STAR Refinery in Türkiye to be temporarily suspended next year
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Türkiyədəki neft emalı zavodunda planlı təmir işlərinin tezliyi uzadılacaq

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