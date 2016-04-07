Планируется создание консорциума для транзита израильского газа в Европу через Турцию

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 15 энергетических компаний выразили желание присоединиться к консорциуму, создание которого планируется с целью транспортировки израильского газа в Европу через Турцию. Как передает Report со ссылкой на газету Daily Hurriyet, об этом сказал генеральный исполнительный директор Turcas Бату Аксой.

Он отметил, что первый израильский газ может достичь Турции в течение ближайших 5 лет: "Мы планируем создание консорциума для транзита израильского газа в Европу через Турцию. Согласно плану, каждый участник консорциума будет получать определенный объем газа. Уже 15 компаний выразили желание присоединиться к консорциуму".

Б.Аксой добавил, что одна компания не сможет охватить такие большие объемы экспорта: "Для приема израильского газа в объеме 8 млрд. кубометров в год необходима организация надежного распределения рисков среди партнеров. Потенциальные партнеры консорциума являются активными игроками в этой сфере".

По словам гендиректора, данный вопрос потребует достижения ряда соглашений между Турцией и Израилем, Израилем и Кипром, Кипром и Турцией: "Данный трубопровод может сыграть серьезную роль в урегулировании региональных проблем. При условии согласия сторон и необходимой политической ситуации израильский газ может достичь Турции уже в 2021 году".