План Трампа о продаже нефти из стратегического резерва затруднит задачу ОПЕК

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Предложение президента США Дональда Трампа о продаже половины стратегических запасов американской нефти, высказанное в канун продления 24-25 мая в Вене соглашения о сокращении добычи нефти, удивило энергетические рынки, так как это будет препятствовать попыткам ОПЕК контролировать предложение, чтобы поднять цены.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, в опубликованном вчера плане бюджета администрация США предлагает постепенно распродавать стратегические нефтяные запасы с октября 2018 года, чтобы выручить 16,5 миллиарда долларов.

Отметим, что США обладают самым крупным стратегическим нефтяным резервом, составляющим порядка 688 миллионов баррелей. А продажа половины резерва за 10 лет - это выход на рынок до 95 000 баррелей в сутки.

По словам независимого аналитика и экономиста Анаса Альхаджи, решение США затруднит попытки ОПЕК стабилизировать нефтяной рынок.