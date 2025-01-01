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План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тыс. баррелей в сутки

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тыс. баррелей в сутки План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов в январе снижается на 21 тыс. б/с к декабрю - до 35,43 млн баррелей в сутки.
Энергетика
1 января 2025 г. 12:17
План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тыс. баррелей в сутки

План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов в январе снижается на 21 тыс. б/с к декабрю - до 35,43 млн баррелей в сутки.

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с 2023 года восемь членов ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу - это будет происходить двумя "траншами", передает Report со ccылкой на расчеты "Интерфакса".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить наращивание, после чего планы неоднократно переносились. Теперь альянс намерен приступить к постепенному увеличению производства с 1 апреля.

Для стран, которые в течение 2024 года допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действуют графики компенсаций недосокращенных объемов.

Так, Ирак должен в январе дополнительно снизить к своей квоте добычу нефти на 10 тыс. б/с по сравнению со 110 тыс. б/с в декабре, Казахстан должен увеличить компенсацию еще на 11 тыс. б/с после 54 тыс. б/с в декабре. Квота для России в январе не изменится и останется на уровне 8,978 млн б/с.

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