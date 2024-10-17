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Phillips 66 закроет в конце 2025 года НПЗ в Лос-Анджелесе

Phillips 66 закроет в конце 2025 года НПЗ в Лос-Анджелесе Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, анонсировала закрытие своего НПЗ в Лос-Анджелесе в конце 2025 года.
Энергетика
17 октября 2024 г. 15:12
Phillips 66 закроет в конце 2025 года НПЗ в Лос-Анджелесе

Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, анонсировала закрытие своего НПЗ в Лос-Анджелесе в конце 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Как говорится в сообщении американской компании, на этот НПЗ, построенный более ста лет назад, приходится 8% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Калифорнии.

Закрытие затронет около 600 сотрудников компании и 300 подрядчиков, работающих на предприятии.

Решение прекратить работу НПЗ вызвано неопределенностью ситуации на рынке, отмечается в пресс-релизе.

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