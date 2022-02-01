PGNiG в марте будет поставлять на Украину СПГ из США после регазификации

Польская энергетическая компания PGNiG заключила с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine контракт на разовую поставку на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа после регазификации в республике.

Польская энергетическая компания PGNiG заключила с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine контракт на разовую поставку на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа после регазификации в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила PGNiG.

"Танкер с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года", - указано в сообщении.

Как подчеркнули в PGNiG, это уже вторая подобная сделка. Первая состоялась в ноябре 2019 года.

"Наши поставки конкурентоспособного природного газа из США поддержат устойчивость и безопасность поставок для украинских потребителей в оставшиеся месяцы этой зимы", - сказал управляющий партнер ERU Ярослав Мудрый.

"Новая сделка по СПГ дополняет усилия PGNiG и ERU по поддержке долгосрочной энергетической независимости Украины путем развития новой добычи газа посредством совместной разведки и добычи газа", - отметил он.