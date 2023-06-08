Подземные хранилища газа Европы заполнены на 70,5%

Подземные газохранилища газа (ПГХ) в Европе заполнены на 70,5%, ветрогенерация в регионе опустилась до минимума с конца апреля – 8,3% в общем объеме выработки электроэнергии.

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены на 70,5%, ветрогенерация в регионе опустилась до минимума с конца апреля – 8,3% в общем объеме выработки электроэнергии.



Как передает Report, это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и ассоциации Wind Europe.

По данным GIE, к утру 6 июня уровень запасов в ПХГ вырос на 0,21 процентного пункта – до 70,54% (+0,24 процентного пункта в предыдущий день). Сейчас в хранилищах почти 77,2 миллиарда кубометров газа. Целевой уровень к началу отопительного сезона – 90%.

Выработка ветровых электростанций (ВЭС) в Евросоюзе 7 июня составила 8,3% в общем объеме, что стало минимумом с 26 апреля, когда показатель опускался до 1,4%, следует из данных ассоциации Wind Europe. Среднегодовой показатель составляет около 15%. Снижение ветрогенерации – один из факторов, увеличивающих спрос на газ.

Биржевые цены на голубое топливо в Европе в четверг немного растут. По состоянию на 12.42 мск стоимость июльских (ближайших) фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составляет 314 долларов (+7,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 291,3 доллара за тысячу кубометров.