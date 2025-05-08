Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном

Вьетнамская государственная нефтегазовая компания Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и расценивает подписанные 7 мая в Баку соглашения как следующий шаг в реализации своей стратегии развития.

Вьетнамская государственная нефтегазовая компания Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и расценивает подписанные 7 мая в Баку соглашения как следующий шаг в реализации своей стратегии развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Petrovietnam.

Компания отмечает, что в ходе государственного визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Азербайджан 7 мая состоялась церемония обмена документами о сотрудничестве между двумя странами. Среди них - соглашения в энергетической сфере, подписанные между Petrovietnam и его дочерними структурами с азербайджанской стороной. В частности, Меморандума о взаимопонимании между Petrovietnam и министерством экономики Азербайджана, предусматривающего сотрудничество в области разведки и добычи нефти, оказания технических услуг в нефтегазовом секторе, а также подготовки кадров.

Кроме того, дочерняя компания Petrovietnam - Binh Son Refining and Petrochemical (BSR) - и министерство экономики Азербайджана обменялись меморандумом по долгосрочным поставкам сырой нефти на НПЗ Dung Quat. Документ ранее был подписан между BSR, Vietnam Oil Corporation (PVOIL - "дочка" Petrovietnam) и SOCAR Trading Singapore.

В информации отмечается, что сотрудничество Petrovietnam с Азербайджаном также охватывает образовательную сферу.

“С 2010 года Petrovietnam и Научно-технический институт нефтяной геотехнологии и химии при Азербайджанской национальной нефтяной академии организовали 27 программ обучения для технического персонала в Азербайджане и Вьетнаме. В 2025 году планируется проведение углубленного курса по технологиям бурения во Вьетнаме для специалистов Petrovietnam”, - говорится в информации.

По данным вьетнамских СМИ, 7 мая делегация Petrovietnam также провела рабочую встречу с SOCAR, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

“Стороны уделили особое внимание вопросам долгосрочных поставок нефти на НПЗ Dung Quat, сотрудничеству в области нефтехимии, совместным исследованиям и обучению. Заместитель генерального директора Petrovietnam Ле Мань Кыонг выразил надежду на то, что Petrovietnam и SOCAR продолжат согласовывать вопросы и потенциальные направления сотрудничества, в ближайшее время создадут совместную рабочую группу для выработки конкретных шагов по реализации достигнутых договорённостей”, - говорится в сообщении.