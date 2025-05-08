О нас

Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном

Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном Вьетнамская государственная нефтегазовая компания Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и расценивает подписанные 7 мая в Баку соглашения как следующий шаг в реализации своей стратегии развития.
Энергетика
8 мая 2025 г. 11:47
Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном

Вьетнамская государственная нефтегазовая компания Petrovietnam рассчитывает на расширение сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и расценивает подписанные 7 мая в Баку соглашения как следующий шаг в реализации своей стратегии развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Petrovietnam.

Компания отмечает, что в ходе государственного визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Азербайджан 7 мая состоялась церемония обмена документами о сотрудничестве между двумя странами. Среди них - соглашения в энергетической сфере, подписанные между Petrovietnam и его дочерними структурами с азербайджанской стороной. В частности, Меморандума о взаимопонимании между Petrovietnam и министерством экономики Азербайджана, предусматривающего сотрудничество в области разведки и добычи нефти, оказания технических услуг в нефтегазовом секторе, а также подготовки кадров.

Кроме того, дочерняя компания Petrovietnam - Binh Son Refining and Petrochemical (BSR) - и министерство экономики Азербайджана обменялись меморандумом по долгосрочным поставкам сырой нефти на НПЗ Dung Quat. Документ ранее был подписан между BSR, Vietnam Oil Corporation (PVOIL - "дочка" Petrovietnam) и SOCAR Trading Singapore.

В информации отмечается, что сотрудничество Petrovietnam с Азербайджаном также охватывает образовательную сферу.

“С 2010 года Petrovietnam и Научно-технический институт нефтяной геотехнологии и химии при Азербайджанской национальной нефтяной академии организовали 27 программ обучения для технического персонала в Азербайджане и Вьетнаме. В 2025 году планируется проведение углубленного курса по технологиям бурения во Вьетнаме для специалистов Petrovietnam”, - говорится в информации.

По данным вьетнамских СМИ, 7 мая делегация Petrovietnam также провела рабочую встречу с SOCAR, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

“Стороны уделили особое внимание вопросам долгосрочных поставок нефти на НПЗ Dung Quat, сотрудничеству в области нефтехимии, совместным исследованиям и обучению. Заместитель генерального директора Petrovietnam Ле Мань Кыонг выразил надежду на то, что Petrovietnam и SOCAR продолжат согласовывать вопросы и потенциальные направления сотрудничества, в ближайшее время создадут совместную рабочую группу для выработки конкретных шагов по реализации достигнутых договорённостей”, - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Petrovietnam” Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ümid edir
Версия на английском языке Petrovietnam aims to expand cooperation with Azerbaijan

Другие новости из категории

Азербайджан с 2010 года поставил во Вьетнам нефти на $2,55 млрд
Азербайджан с 2010 года поставил во Вьетнам нефти на $2,55 млрд
8 мая 2025 г. 11:20
Багдад пригласил Баку к реализации совместных проектов в нефтяной сфере
Багдад пригласил Баку к реализации совместных проектов в нефтяной сфере
8 мая 2025 г. 09:58
Цена на азербайджанскую нефть упала до $63
Цена на азербайджанскую нефть упала до $63
8 мая 2025 г. 09:33
Минэнергетики РФ: В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тыс. кВт новых мощностей
Минэнергетики РФ: В Азербайджане за годы войны ввели около 50 тыс. кВт новых мощностей
8 мая 2025 г. 09:27
На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение
На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение
7 мая 2025 г. 19:09
В Азербайджане повышена госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства
В Азербайджане повышена госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства
7 мая 2025 г. 15:56
Цена нефти марки Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с 30 апреля
Цена нефти марки Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с 30 апреля
7 мая 2025 г. 11:53
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $65
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $65
7 мая 2025 г. 09:48
EIA снизило прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане
EIA снизило прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане
7 мая 2025 г. 09:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi