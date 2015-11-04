​Petronas заинтересован в участии в TAP и TANAP

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas рассматривает вопрос участия в проектах Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Как сообщает Report, об этом заявил директор Petronas по Азербайджану Зейнал Абидин бин Зайнуддин: "Пока нет никаких соглашений по данному вопросу".

По его словам, Petronas заинтересован в участии в этих проектах: "Конечно, было бы хорошо, если бы Petronas участвовал в проектах. Однако пока у нас нет никакого выбора".

Он также отметил, что вопрос закупки доли компаний BP или Statoil в TAP будет обсуждаться со всеми участниками проекта: "Мы пока не приняли конкретного решения. Это может быть TAP или TANAP. Мы не ведем переговоры ни с BP, ни с SOCAR по поводу участия в этих проектах. Сейчас мы обдумываем этот вопрос".

По его словам, компания рассматривает будущие возможности в Азербайджане: "Недавно мы приобрели акции Statoil. Мы рады находиться в Азербайджане и намерены рассмотреть будущие возможности здесь. Если будет возможность, мы еще больше продвинемся здесь и в связи с этим сотрудничаем с SOCAR".

Отвечая на вопрос об участии в проекте "Азери-Чыраг-Гюнешли" он отметил, что компания находится в стадии ожидания: "Насколько я знаю, приглашения по АЧГ еще нет, мы находимся в стадии ожидания".

Напомним, что компания Petronas в июне этого года открыла в Азербайджане филиал Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) S.A.R.L. В октябре прошлого года норвежская Statoil продала Petronas за 2,25 млрд. долларов 15,5%-ную долю участия в проекте "Шахдениз".