​Petronas заинтересован в расширении связей с SOCAR

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в головном офисе компании принял делегацию во главе с президентом и генеральным исполнительным директором малазийской нефтегазовой компании Petronas Датуком Ван Зулькифли Ван Ариффином.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев рассказал о длительном эффективном сотрудничестве между SOCAR и Petronas, успешной реализации совместных проектов компаний, подчеркнул развитие отношений по нарастающей.

Д.З.Ариффин отметил, что они гордятся участием в международных крупномасштабных проектах, реализуемых в Азербайджане, отметив их значение для Малайзии и компании, которую он представил. Малазийский гость, подчеркнув успешное участие в проекте "Шахдениз-2", выразил заинтересованность в еще большем расширении связей с SOCAR. По его словам, они с интересом следят за успехами Азербайджана в сфере нефтегазовой промышленности. Президент компании также отметил наличие доступной и безопасной инвестиционной среды в стране, широкие возможности для сотрудничества в сфере энергетики.

Р.Абдуллаев довел до внимания гостей, что работы по проекту "Шахдениз-2" идут по графику и партнеры работают единой командой в целях своевременного и качественного завершения проекта. Президент SOCAR отметил, что проект Южного газового коридора успешно продвигается, выразив уверенность, что первый газ достигнет Турции в 2018 году.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.