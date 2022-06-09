Petronas впервые распределит капитальные расходы на зеленую энергетику

Малайзийская нефтегазовая компания Petronas впервые распределит часть капитальных расходов на развитие сферы чистой энергетики.

Малайзийская нефтегазовая компания Petronas впервые распределит часть капитальных расходов на развитие сферы чистой энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство BERNAMA.

Как отметила финансовый директор компании Лиза Мустафа, по итогам текущего года Petronas рассчитывает получить более крупные средства на операционные расходы, которые будут использованы на развитие и модернизацию бизнеса. К концу декабря доходы составят порядка 60 млрд ринггитов (13 млрд долларов США ), что в два раза больше показателя 2021 года.

Порядка 10% этих операционных расходов Petronas направит на проекты в области чистой и зеленой энергетики. В частности, речь идет о солнечной энергетике и разработке специальных химических веществ. Таким образом компания рассчитывает сделать эффективный вклад в реализацию своей программы по достижению нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

"Это наше первое подобное капиталовложение в чистую энергетику. Ранее со стороны руководства компании не было решений относительно инвестиций в эту сферу и их размеров", - сказала Мустафа.