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    Petronas с января добровольно сократит добычу нефти

    Сокращение составит 20 тыс. баррелей нефти в сутки

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Малазийская нефтяная госкомпания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) объявила о намерении добровольно сократить добычу с января 2017 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе компании.

    "Добровольная корректировка добычи с учетом нынешних рыночных условий и прогнозов, как ожидается, составит 20 тыс. баррелей нефти в сутки относительно среднего объема производства в 2016 году", - отмечается в сообщении Petronas.

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