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    Petronas рассматривает вопрос покупки акций в проекте TAP

    Государственная нефтегазовая компания Малайзии намерена выкупить 20% акций Statoil в этом проекте

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas рассматривает вопрос покупки  акций норвежской компании Statoil в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP).

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, малайзийцы намерены выкупить 20% акций Statoil в этом проекте.

    Однако, окончательного решения по этому поводу Petronas еще не принял. В Statoil  отказались  комментировать эту информацию.

    Напомним, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и "Statoil" составляет 20%, "Fluxys" - 19%, "Enagas" - 16%, а доля - "Axpo" 5%.

    В октябре 2014 года Statoil продала Petronas свое долевое участие (15,5%) в проекте "Шахдениз". Стоимость сделки составила 2,2 млрд. долларов США.

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