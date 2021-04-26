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Petronas начинает поставки СПГ в Китай

Petronas начинает поставки СПГ в Китай Первая партия ISO-цистерн для СПГ была доставлена в Шанхай из порта Пасир Гуданг в Джохоре 23 апреля
Энергетика
26 апреля 2021 г. 17:59
Petronas начинает поставки СПГ в Китай

Малазийский энергетический гигант Petronas начал экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в цистернах ISO.

Как передает Report, об этом сообщает offshore-energy.

Первая партия ISO-цистерн для СПГ была доставлена в Шанхай из порта Пасир Гуданг в Джохоре 23 апреля 2021 года. Поставка была осуществлена в рамках спотового контракта, подписанного между Petronas и Tiger Gas (Гонконг), подразделением Tiger Clean Energy Limited (TCEL).

«Этот первый экспорт ISO-резервуаров для сжиженного природного газа из полуострова Малайзия. Это инновационное решение, которое позволяет СПГ достигать потребителей вне сети не только внутри страны, но и за рубежом. Оно позволяет расширить охват нашего предложения Virtual Pipeline System, которое мы предложили клиентам в конце прошлого года», — сказал вице-президент Petronas по маркетингу и торговле СПГ Шамсаири Ибрагим.

В 2020 года Petronas и TCEL подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже на поставку СПГ на предприятие по наполнению ISO-резервуаров для СПГ компании TCEL в Бинтулу (Саравак). В рамках этого соглашения СПГ Petronas будет поставляться в Китай с использованием цистерн ISO TCEL, при этом первая партия была отправлена из порта «Бинтулу» в порт «Лонг-Коу» 25 марта 2021 года.

Благодаря эксплуатации завода по заправке ISO-резервуаров Petronas в Пенджеранге Малайзия теперь может укрепить свои позиции в качестве центра экспорта ISO-резервуаров для СПГ с заправочными предприятиями в Западной и Восточной Малайзии, которые предоставляют клиентам альтернативное решение для СПГ.

Отметим, что в начале апреля французский оператор Elengy загрузил первый ISO-контейнер с СПГ на своем терминале в Фос-Кавау для дальнейшей транспортировки по железной дороге. Он был доставлен с платформы Miramas на юге Франции на автогазозаправочную станцию недалеко от Милана (Италия).

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