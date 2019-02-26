PetroChina приостановила бурение из-за подземных толчков

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ PetroChina Company, крупнейшая нефтегазовая компания Китая, была вынуждена приостановить буровые работы на сланцевом месторождении в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, приостановка работы произошла из-за подземных толчков.

Решение принималось на уровне госкорпорации China National Petroleum Corp. (CNPC), которой принадлежит более 80% акций PetroChina, после гибели людей и обрушения жилых домов.

За два дня близ сычуаньского города Цзыгун зарегистрированы три подземных толчка магнитудой от 4 до 4,9, сообщает агентство "Синьхуа". Два человека погибли, еще 12 получили травмы разной степени тяжести. Обрушились девять домов, повреждены почти 11 тысяч зданий, в плотинах пяти резервуаров на месторождении появились трещины, объявили городские власти на официальном сайте и через мессенджер Weibo. Ущерб пока оценивается в 2 млн долларов.

Местные жители вышли с акцией протеста к зданию городской администрации. Они требовали запрета на геологоразведочные работы на сланцевых месторождениях.