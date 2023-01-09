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Petrobras усилила охрану своих НПЗ из-за возможных антиправительственных акций

Petrobras усилила охрану своих НПЗ из-за возможных антиправительственных акций Бразильская национальная компания Petrobras усилила охрану своих нефтеперерабатывающих предприятий после сообщений о возможных акциях протеста с перекрытиями подъездных путей.
Энергетика
9 января 2023 г. 10:00
Petrobras усилила охрану своих НПЗ из-за возможных антиправительственных акций

Бразильская национальная компания Petrobras усилила охрану своих нефтеперерабатывающих предприятий после сообщений о возможных акциях протеста с перекрытиями подъездных путей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сенатор Жан-Поль Пратес, назначение которого главой компании анонсировал накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"В связи с большим количеством распространяемых сегодня публикаций с призывами провести ночные акции возле перерабатывающих предприятий Petrobras связался с нынешним врио президента компании, директором по разведке и добыче Жоауа-Энрике Риттерсхауссеном <...>, [который] сообщил, что были задействованы службы безопасности [компании] и правоохранительные органы", - написал он в своем Twitter.

По его словам, профильные службы отслеживают ситуацию в районе объектов Petrobras в режиме реального времени и при необходимости будут вносить коррективы в планы оперативного реагирования.

8 января сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и устроили погромы в зданиях правительственных органов в столице страны. Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали около 5 тысяч человек. Одновременно с этим в соцсетях начали распространяться призывы "к патриотам" присоединиться к акциям протеста с перекрытием доступа к НПЗ.

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Версия на английском языке Petrobras reinforces security at refineries after threats

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