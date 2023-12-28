Petrobras приобретет доли в трех нефтегазовых блоках в Сан-Томе и Принсипи

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) приобретет доли в трех разведочных блоках в островном государстве Сан-Томе и Принсипи, расположенном в Гвинейском заливе, к западу от побережья Африки.

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) приобретет доли в трех разведочных блоках в островном государстве Сан-Томе и Принсипи, расположенном в Гвинейском заливе, к западу от побережья Африки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", речь идет о выкупе 45% акций в блоках 10 и 13, а также 25% акций в блоке 11 бассейна Pelotas.

Оператором месторождений выступает Shell, владеющая 40% долями. 15% долями в каждом блоке распоряжается Национальное нефтяное агентство Сан-Томе и Принсипи (ANP-STP). В консорциуме по 11 блоку есть еще один партнер - португальская Galp (20%).

В сообщении бразильской компании отмечается, что сделка прошла в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте 2023 года главами Petrobras и Shell. Документ предполагает, в частности, партнерское приобретение 29 разведочных блоков в бассейне Pelotas в рамках 4-го цикла предложений постоянной концессии.