Petrobras не будет повышать стоимость топлива до стабилизации нефтяного рынка

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras не будет повышать стоимость топлива и нефтепродуктов на внутреннем рынке до момента стабилизации мировых цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на портал G1, аналитики компании ожидают в ближайшие дни продолжения нестабильности на мировом рынке углеводородов. В Petrobras хотят дождаться более точной информации относительно нормализации объемов добычи перед принятием решения о ценах на свою продукцию. Для минимизации возможных потерь самой компании и конечного потребителя Petrobras намерена прибегнуть к хеджированию сделок, говорится в публикации.

Волатильность цен на нефть является последствием субботних атак на предприятия Saudi Aramco и снижения Саудовской Аравией добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.