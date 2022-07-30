Petrobras и Ecopetrol сообщили об обнаружении месторождения газа в Карибском море

Колумбийская нефтяная компания Ecopetrol и бразильская Petrobras сообщили в пятницу, что обнаружили новое месторождение газа в Карибском море.

Колумбийская нефтяная компания Ecopetrol и бразильская Petrobras сообщили в пятницу, что обнаружили новое месторождение газа в Карибском море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ecopetrol и Petrobras подтверждают открытие скопления природного газа при помощи разведочной скважины "Учува-1", пробуренной на большой глубине в Колумбии, в 32 км от побережья и в 76 км от города Санта-Марта", - говорится в заявлении колумбийской компании. Глубина на этом участке составляет около 830 м.

По словам президента Колумбии Ивана Дуке, речь идет о самом важном открытии за последние 30 лет. "Оно подтверждает, что колумбийская часть Карибского бассейна - один из основных источников газа для нашей страны", - написал глава государства в Twitter.

Компании продолжат работу на участке, чтобы выяснить, каковы запасы газа в открытом месторождении.