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Petrobras и Ecopetrol сообщили об обнаружении месторождения газа в Карибском море

Petrobras и Ecopetrol сообщили об обнаружении месторождения газа в Карибском море Колумбийская нефтяная компания Ecopetrol и бразильская Petrobras сообщили в пятницу, что обнаружили новое месторождение газа в Карибском море.
Энергетика
30 июля 2022 г. 10:49
Petrobras и Ecopetrol сообщили об обнаружении месторождения газа в Карибском море

Колумбийская нефтяная компания Ecopetrol и бразильская Petrobras сообщили в пятницу, что обнаружили новое месторождение газа в Карибском море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ecopetrol и Petrobras подтверждают открытие скопления природного газа при помощи разведочной скважины "Учува-1", пробуренной на большой глубине в Колумбии, в 32 км от побережья и в 76 км от города Санта-Марта", - говорится в заявлении колумбийской компании. Глубина на этом участке составляет около 830 м.

По словам президента Колумбии Ивана Дуке, речь идет о самом важном открытии за последние 30 лет. "Оно подтверждает, что колумбийская часть Карибского бассейна - один из основных источников газа для нашей страны", - написал глава государства в Twitter.

Компании продолжат работу на участке, чтобы выяснить, каковы запасы газа в открытом месторождении.

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Версия на английском языке Petrobras, Ecopetrol announce gas discovery in Caribbean

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