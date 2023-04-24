Петр Фиала: казахстанская нефть может помочь Чехии заменить поставки из РФ

Казахстанская нефть может помочь обеспечить энергетическую безопасность Чехии после прекращения импорта из РФ.

Казахстанская нефть может помочь обеспечить энергетическую безопасность Чехии после прекращения импорта из РФ.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил чешский премьер Петр Фиала в ходе брифинга в Астане по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Нам необходимо повысить собственную энергетическую безопасность, и ваша нефть может стать ключевым фактором в этом", - подчеркнул П.Фиала.

Премьер-министр Чехии отметил, что Казахстан является очень важным поставщиком нефти в его страну. Чешский премьер подчеркнул наличие больших возможностей для сотрудничества двух стран на фоне отказа Чехии от российской нефти.

Отметим, что Казахстан поставляет сырую нефть в Европу по трубопроводам, большинство из которых проходят через территорию России. Однако, в этом году значительно увеличены объемы поставок альтернативными маршрутами, в частности трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Накануне из турецкого порта Джейхан была отгружена первая партия казахстанской нефти, транспортируемой по БТД.