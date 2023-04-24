Петр Фиала: казахстанская нефть может помочь Чехии заменить поставки из РФ

Казахстанская нефть может помочь обеспечить энергетическую безопасность Чехии после прекращения импорта из РФ.
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"Нам необходимо повысить собственную энергетическую безопасность, и ваша нефть может стать ключевым фактором в этом", - подчеркнул П.Фиала.
Премьер-министр Чехии отметил, что Казахстан является очень важным поставщиком нефти в его страну. Чешский премьер подчеркнул наличие больших возможностей для сотрудничества двух стран на фоне отказа Чехии от российской нефти.
Отметим, что Казахстан поставляет сырую нефть в Европу по трубопроводам, большинство из которых проходят через территорию России. Однако, в этом году значительно увеличены объемы поставок альтернативными маршрутами, в частности трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Накануне из турецкого порта Джейхан была отгружена первая партия казахстанской нефти, транспортируемой по БТД.