Petlim заработает на полную мощность после 2020 года - ОБНОВЛЕНО

Измир. 8 сентября. REPORT.AZ/ Petlim заработает на полную мощность после 2020 года.

Как передает Report, об этом заявил находящимся в Измире азербайджанским журналистам генеральный директор проекта контейнерного порта Petlim Доган Чырагоглу.

По его словам, в 2019 году мощность терминала составит примерно 500-600 тыс. TEU: "В 2020-х годах порт заработает на предусмотренную в проекте полную мощность - 1,5 млн. TEU в год".

Гендиректор отметил, что первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk: "С большой вероятностью APM Terminals начнет торговую деятельность в конце сентября-начале октября".

Он сообщил, что на сегодняшний день завершено 60% второй фазы строительства порта. По словам Д.Чырагоглу, вторая фаза строительства завершится в последнем квартале 2016 года, а во втором квартале 2017 года планируется приступить к деятельности.

***

"Большая часть работ по проекту выполнена в рамках первой фазы. Реализация первой фазы означает выполнение 70% работ. Сейчас завершено 80% работ по проекту Petlim", - сообщил глава проекта.

Отметим, что еще на стадии проектирования порта компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта. Согласно партнерскому соглашению, Petkim также получит долю с доходов.

Еще на стадии строительства порта Petlim один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs International оценил стоимость проекта в размере 1 млрд. долларов и приобрел 30%-ную долю в проекте за 300 млн. долларов.

В целом, порт общей площадью 55 гектаров будет самым крупным в Эгейском море. В порт смогут заходить самые крупные контейнерные суда, перевозящие свыше 11 тыс. контейнеров. Для этого построена береговая линия протяженностью 700 м, а глубина моря доведена до 16 м. Первоначальная мощность порта составит 1,5 млн. контейнеров, впоследствии эта цифра будет доведена до 2,5 млн. контейнеров. Пропускная способность порта составит 10 млн. тонн сухих грузов.