Петков: Есть возможность поставки азербайджанского газа через пункт Неа Месимврия

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил о возможности поставки азербайджанского газа через пункт Неа Месимврия( Греция).

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил о возможности поставки азербайджанского газа через пункт Неа Месимврия [здесь на территории Греции расположена газокомпрессорная станция сети компании DESFA].

Об этом Report сообщает со ссылкой на интервью премьер-министра страны болгарским СМИ.

"На данный момент мы можем получать азербайджанский газ через Неа Месимврия, там можно использовать подключение, и мы получили заверения от Азербайджана, что технически это возможно. Непонятно, почему мы этого не сделали раньше"- сказал он.

Он добавил, что Болгария не может в полном объеме получать законтрактованные объемы азербайджанского газа, что привело к повышению оптовых цен на газ на 30%.... "Я ожидаю, что новое правление [Bulgargaz], по крайней мере, не будет принимать такие решения", — пояснил он.

«Мы много работаем и добиваемся больших успехов. Посмотрите на результаты! Вчера вечером мы сменили весь состав правления Bulgargaz, потому что нельзя терять время», — сказал премьер-министр Кирилл Петков в интервью.

Он признался, что компания Bulgargaz принимала неверные решения при обсуждении цен на биржах.

Напомним, что руководство Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) 28 января 2022 освободило от должности членов совета директоров компании "Булгаргаз" Николая Павлова, Светослава Делчева, Диану Боневу, Илияна Дукова и Николая Дончева.

Ранее Bulgargaz заявлял, что надеется, что в будущем году сможет в полном объеме ( 1 миллиард кубометров газа в год) получать азербайджанский газ после завершения строительства интерконнектора c Грецией (IGB). Он соединит Болгарию с газопроводом ТАР, европейской частью Южного газового коридора из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу.