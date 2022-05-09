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Petkim завершила первый квартал года с прибылью

Petkim завершила первый квартал года с прибылью Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, крупнейшего иностранного инвестора Турции, завершила первый квартал 2022 года с общей прибылью 1,7 млрд турецких лир (TL), чистой прибылью - 1,8 млрд TL. Об этом Report сообщили в Государственной нефтяно
Энергетика
9 мая 2022 г. 16:47
Petkim завершила первый квартал года с прибылью

Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, крупнейшего иностранного инвестора Турции, завершила первый квартал 2022 года с общей прибылью 1,7 млрд турецких лир (TL), чистой прибылью - 1,8 млрд TL.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Несмотря на глобальные геополитические риски, Petkim успешно завершил первый квартал этого года благодаря эффективному управлению, высокой производительности и бесперебойной сырьевой поддержке со стороны нефтеперерабатывающего завода STAR.

В первом квартале 2022 года Petkim, которому удалось укрепить свои денежные резервы под влиянием системы депозитов, обеспеченных валютой, продолжил производство, несмотря на рост затрат.

Коммерческие продажи Petkim, доходы от продаж которого в первом квартале текущего года составили 11,4 млрд TL, составили 33% от общих продаж. Petkim с корпоративным подоходным налогом в размере 258 млн TL продолжает создавать экономическую ценность для турецкой экономики в этот сложный период.

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Версия на английском языке Petkim ends Q12022 with profit
Версия на азербайджанском языке “Petkim” qlobal təsirlərə baxmayaraq, ilin ilk rübünü mənfəətlə başa vurub

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