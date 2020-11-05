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Petkim завершил третий квартал с прибылью

Petkim завершил третий квартал с прибылью В период пандемии производство Petkim непрерывно продолжалось, предприятие стало надежным поставщиком для местной промышленности Турции
Энергетика
5 ноября 2020 г. 13:03
Petkim завершил третий квартал с прибылью

Нефтехимический комплекс Petkim, один из крупнейших инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, успешно завершил третий квартал этого года.

Об этом говорится в отчете Petkim за третий квартал этого года, сообщает Report.

Согласно данным, несмотря пандемию коронавируса (COVID-2019), прибыль Petkim за отчетный период составила 311 млн турецких лир (36,7 млн долларов США).

В качестве причины, влияющей на прибыльность работы Petkim, были указаны оптимизация операционных расходов, продолжение совершенствования производственных процессов, доведение до максимума количества рабочих дней для предприятий за счет эффективных программ технического обслуживания и пр.

В документе также говорится, что в период пандемии производство Petkim непрерывно продолжалось, предприятие стало надежным поставщиком для местной промышленности Турции.

Компания, увеличившая свою прибыль на 114% по сравнению со вторым кварталом, на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-сентябре этого года усилила свою ликвидность, обеспечив наличный денежный поток 1,7 млрд турецких лир (200,9 млн долларов США) от операций.

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Версия на азербайджанском языке “Petkim” üçüncü rübü mənfəətlə başa vurub

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