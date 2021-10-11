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Petkim занял 8-е место среди 206 компаний в глобальной оценке ESG

Petkim занял 8-е место среди 206 компаний в глобальной оценке ESG Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, достигла заметного результата в рейтинге рисков ESG (Environmental, Social and Governance – экология, социальная политика и корпоративное управление), подготовленном всемирно известной независимой аудиторской компан
Энергетика
11 октября 2021 г. 12:06
Petkim занял 8-е место среди 206 компаний в глобальной оценке ESG

Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, достигла заметного результата в рейтинге рисков ESG (Environmental, Social and Governance – экология, социальная политика и корпоративное управление), подготовленном всемирно известной независимой аудиторской компанией Sustainanalytics.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Petkim добился значительного успеха, заняв 8-е место среди 206 компаний в категории "химические вещества коммерческого назначения" в рейтинге рисков, по которым оценивается влияние деятельности компаний на окружающую среду, общество и корпоративное управление.

Исследования ESG считаются важными критериями для оценки корпоративного доверия и возможностей компаний получать финансирование.

Компания Sustainalytics более 25 лет проводит исследования ESG для инвесторов и компаний, оказывает поддержку в разработке и применении инвестиционных стратегий. Компания сотрудничает с сотнями ведущих фондов по всему миру. Sustainalytics в своих исследованиях использует уникальные методы измерения. Рейтинги риска ESG оценивают подверженность любой компании значительным рискам в секторе и степень их управления этими рисками.

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Версия на английском языке Petkim ranks 8th out of 206 companies in global ESG rating
Версия на азербайджанском языке “Petkim” qlobal ESG dəyərləndirilməsində 206 şirkət arasında 8-ci oldu

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