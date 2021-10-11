Petkim занял 8-е место среди 206 компаний в глобальной оценке ESG

Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, достигла заметного результата в рейтинге рисков ESG (Environmental, Social and Governance – экология, социальная политика и корпоративное управление), подготовленном всемирно известной независимой аудиторской компан

Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, достигла заметного результата в рейтинге рисков ESG (Environmental, Social and Governance – экология, социальная политика и корпоративное управление), подготовленном всемирно известной независимой аудиторской компанией Sustainanalytics.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Petkim добился значительного успеха, заняв 8-е место среди 206 компаний в категории "химические вещества коммерческого назначения" в рейтинге рисков, по которым оценивается влияние деятельности компаний на окружающую среду, общество и корпоративное управление.

Исследования ESG считаются важными критериями для оценки корпоративного доверия и возможностей компаний получать финансирование.

Компания Sustainalytics более 25 лет проводит исследования ESG для инвесторов и компаний, оказывает поддержку в разработке и применении инвестиционных стратегий. Компания сотрудничает с сотнями ведущих фондов по всему миру. Sustainalytics в своих исследованиях использует уникальные методы измерения. Рейтинги риска ESG оценивают подверженность любой компании значительным рискам в секторе и степень их управления этими рисками.