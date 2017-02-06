Petkim удостоен еще двух наград

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Союз экспортеров Эгейского региона Турции удостоил двумя наградами крупнейшего экспортера региона – компанию Petkim. Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации, первое и единственное нефтехимическое предприятие Турции получило награды “Крупнейший экспортер Эгейского региона” и “Первая компания-экспортер в химической отрасли”.

Награды были вручены на церемонии “Восходящие звезды экспорта”, организованной Союзом. Первой награды Petkim был удостоен за экспорт в объеме 438 млн долларов в 2016 году, вторая вручена по итогам оценки членов Союза экспортеров Эгейского региона.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи вручил награды гендиректору Petkim Holding Анару Мамедову, который отметил, что нефтехимический комплекс Petkim производит 60 наименований продукции, экспортируемых в более чем 50 стран мира.