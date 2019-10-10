​Petkim станет самой цифровизированной компанией Турции и Азербайджана

"2018 год стал решающим для нефтехимического комплекса Petkim в плане цифровизации и создания соответствующей инфраструктуры. В процесс производства были внедрены передовые аналитические технологии и искусственный интеллект в рамках стратегии "Индустрия 4.0"".

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом рассказал генеральный директор Petkim Анар Мамедов на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире.

По его словам, работы в этом направлении дали плоды и в этом году: "Команда, занимающаяся цифровизацией Petkim, реализовала более 40 проектов. Эти проекты были реализованы с использованием таких технологий, как компьютерное обучение, искусственный интеллект, визуальное распознавание, роботизированная автоматизация процессов”.

А.Мамедов также сообщил, что одним из нововведений является модель оптимизации этиленовых печей (EFOM), используемая на этиленовой фабрике. По его словам, новые проекты выгодны с финансовой точки зрения. Petkim постепенно идет к тому, чтобы стать самой цифровизированной компанией Турции и Азербайджана.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является владельцем контрольного (56,3%) пакета акций нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Производственная мощность комплекса составляет 3,6 млн тонн продукции в год. На долю Petkim Petrokimya Holding приходится 20% внутреннего рынка Турции. В 2023 году планируется довести долю на рынке в Турции до 30%, а производственную мощность комплекса увеличить до 6 млн тонн в год.