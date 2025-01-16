Petkim стал первым в Турции в списке "Звезды экспорта"

16:44

Нефтехимический комплекс Petkim, являющийся активом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, по итогам 2024 года возглавил список "Звезды экспорта" по версии Союза экспортеров Эгейского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkiye.

Согласно информации, Petkim добился в 2024 году большого успеха, сохранив лидерство как в общем рейтинге, так и в категории "химический сектор".

Награда была вручена генеральному директору Petkim Кянану Мирзаеву.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс производит этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.