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Petkim стал первым в Турции в списке "Звезды экспорта"

Petkim стал первым в Турции в списке "Звезды экспорта" 16:44
Энергетика
16 января 2025 г. 16:58
Petkim стал первым в Турции в списке Звезды экспорта

Нефтехимический комплекс Petkim, являющийся активом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, по итогам 2024 года возглавил список "Звезды экспорта" по версии Союза экспортеров Эгейского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkiye.

Согласно информации, Petkim добился в 2024 году большого успеха, сохранив лидерство как в общем рейтинге, так и в категории "химический сектор".

Награда была вручена генеральному директору Petkim Кянану Мирзаеву.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс производит этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

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Версия на английском языке Petkim ranks first in the list of ‘Stars of Export’ in Türkiye
Версия на азербайджанском языке “Petkim” Türkiyədə “İxracatın ulduzları” siyahısında birinci olub

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