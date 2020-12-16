Petkim стал лидером химической отрасли по инвестициям в производство

Petkim стал лидером по инвестициям на внедрение новых технологий в производство

Нефтехимический комплекс Petkim, являющийся одним из активов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, согласно исследованию AR-GE 250 журнала Turkishtime, стал лидером химической отрасли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Отмечено, что Petkim стал лидером по инвестициям на внедрение новых технологий в производство.

Исследование AR-GE 250 отражает рейтинг компаний по инвестициям в исследования и разработки.

Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). SOCAR владеет 51% в Petkim Holding. Остальные акции Petkim находятся в обращении на Стамбульской бирже.