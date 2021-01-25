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Petkim снова стал лидером экспорта Эгейского региона Турции

Petkim снова стал лидером экспорта Эгейского региона Турции Petkim, который сосредоточил свое внимание на внутреннем рынке для удовлетворения потребностей местных производителей в сырье в период пандемии, продолжил свои успехи в области экспорта
Энергетика
25 января 2021 г. 16:51
Petkim снова стал лидером экспорта Эгейского региона Турции

Petkim, который сосредоточил свое внимание на внутреннем рынке для удовлетворения потребностей местных производителей в сырье в период пандемии, продолжил свои успехи в области экспорта.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что нефтехимический холдинг Petkim стал лидером экспорта химического сектора в 2020 году. Несмотря на то, что церемония вручения премии "Звезды экспорта", организованная Ассоциацией экспортеров Эгейского моря и ставшая традицией, в этом году не состоялась из-за пандемии, Petkim была удостоена первого места в категории химический сектор, второго места во всех секторах.

"Мы сохранили наши сильные позиции в экспорте"

Гендиректор Petkim, глава подразделения по переработке и нефтехимии SOCAR Turkеy Анар Мамедов сказал, что приоритетом для холдинга было удовлетворение потребностей внутреннего рынка в сырье путем обеспечения непрерывности производственного процесса: "В этот период цены на химическую продукцию также снизились. Несмотря на все эти процессы, мы сохранили сильную позицию, и Petkim, как и в предыдущие годы, в 2020 году снова стал лидером экспорта Эгейского региона в химическом секторе. Еще раз хочу поблагодарить всех моих коллег за то, что они проявили высокую работоспособность в этот непростой период".

Интеграция с НПЗ STAR оказала положительное влияние

Petkim за отчетный период осуществил экспортные операции на сумму 363 млн долларов США. Благодаря интеграции с НПЗ STAR Petkim увеличил удельный вес в производстве медицинских изделий и упаковочного сырья. Petkim удалось увеличить свою выручку в третьем квартале 2020 года на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 311 млн лир, несмотря на снижение цен на товары из-за пандемии и глобальных условий.

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Версия на английском языке ФотоPetkim again export leader in Turkey’s Aegean region
Версия на азербайджанском языке Фото“Petkim” yenidən Türkiyənin Egey bölgəsinin ixracat lideri oldu

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