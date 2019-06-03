Гендиректор Petkim: Производство растет на высококачественном сырье от НПЗ STAR - ИНТЕРВЬЮ

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Petkim на сегодняшний день является единственным нефтехимическим комплексом Турции. Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. По завершении процесса приватизации в 2008 году основным акционером Petkim стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Сейчас SOCAR принадлежит 51% акций Petkim Holding. Остальные акции Petkim находятся в обращении на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul).

Генеральный директор Petkim Holding Анар Мамедов рассказал информационному агентству Report о достижениях и будущих планах:

- Petkim успешно завершил I квартал. Это нашло отражение в финансовых показателях. С чем вы связываете эти успехи? Каковы цели на этот год?

- В первом квартале этого года мы получили чистую прибыль в 142 млн турецких лир. Это очень хороший результат. Мы достигли его, несмотря на неблагоприятные условия на мировом рынке. Думаю, это непосредственно результат оптимизации, которую мы провели в последние годы. Мы открыты для общественности, однако пока не разглашаем свои цели, но в целом могу сказать, что в этом году мы ожидаем примерно те же результаты, что и в 2018-ом.

- После запуска завод STAR обеспечивает основным сырьем Petkim. Сколько средств сэкономил Petkim после интеграции с НПЗ STAR?

- Работы еще продолжаются. На нынешнем этапе пока сложно говорить об этом. Мы уже начали покупать нафту с завода STAR. На сегодняшний день объемы закупленной у завода нафты достигли порядка 100 тыс. тонн. Помимо экономии, здесь речь идет и о качестве нафты. Еще на этапе проектирования НПЗ STAR предполагалось производить наиболее подходящую по качеству нафту для потребностей Petkim. Польза от STAR не только в экономии на логистике, но и росте производства, благодаря высококачественной нафте.

- В каком объеме планируются поставки из STAR в Petkim в этом году?

- После запуска STAR на полную мощность планируется закупать 1,6 млн тонн нафты в год. В этом году Petkim закупит порядка 800-900 тысяч тонн нафты.

- Объема в 1,6 млн тонн достаточно для обеспечения Petkim сырьем?

- Да, достаточно. Кроме того, у нас есть цепочка производства ароматических углеводородов. Сырьем для них является реформат из STAR. Нафта и реформат в объеме 1,9 млн тонн будут поставляться из STAR.

- В 2018 году Petkim осуществил первую эмиссию еврооблигаций в размере 500 млн долларов. Планируется ли новая эмиссия?

- Мы осуществили эмиссию для покупки доли в STAR. На данный момент нет необходимости размещать дополнительные евробонды.

- Завершилась ли процедура, после которой Petkim косвенным путем станет владельцем 18%-ной доли в STAR?

- В настоящее время эта процедура продолжается. Она будет завершена к концу этого года или в первом квартале следующего. Большая часть платежей уже произведена.

- После передачи в управление SOCAR в Petkim ежегодно инвестируется определенная сумма. Какова общая сумма инвестиций Petkim после приватизации? Каков инвестиционный план на этот год?

- С 2008 года в Petkim вложено порядка 800 млн долларов. В 2018 году в Petkim осуществлены работы по техническому обслуживанию, выполняемые каждые 4 года. Мы больше не нуждаемся в крупных суммах инвестиций. В этом году мы планируем инвестировать в Petkim около 50 млн долларов.

- В какую сумму оценивается рыночная стоимость Petkim?

- Данный показатель меняется. Рыночная стоимость варьируется в пределах 1,5-3 млрд долларов. Это зависит от рыночных условий. В настоящее время ситуация на нефтехимическом рынке не совсем удовлетворительная. Это косвенно влияет на нас.

- На сколько процентов Petkim удовлетворяет потребность Турции в нефтехимической продукции? В каком объеме производимая продукция направляется на внутренний рынок?

- Эта цифра варьируется. Примерно можно сказать, что Petkim обеспечивает 20% рынка. Наш главный приоритет - турецкий рынок. В настоящее время 60% продукции продается на турецком рынке, а 40% экспортируется.

- Что делается для строительства нового нефтехимического комплекса? Тендерная процедура завершена?

- Сейчас продолжаются технические работы, которые будут завершены в первом квартале 2020 года, после чего появится возможность принять инвестиционное решение.

- На сколько процентов будут удовлетворены потребности нефтехимического рынка Турции после запуска нового комплекса?

- Новый комплекс будет построен в течение 5 лет. Турецкий рынок также постоянно расширяется. Но мы полагаем, что Petkim и новое предприятие будут покрывать 30-35% потребностей турецкого рынка.

- С прошлого года начаты инвестиции в цифровизацию Petkim. Сколько средств планируется направить в этом направлении? Каких целей планирует достичь Petkim в результате цифровизации? Какую выгоду рассчитываете получить?

Наша цель - стать ведущей цифровой компанией Турции. Мы многое проделали в этом направлении. Цифровизация - модное слово. Все говорят о цифровизации, но немногие компании реализуют это. Такая ситуация сложилась не только в Турции, но и во всем мире. У нас около 40 цифровых проектов. Большинство из них уже реализованы. Мы видим серьезное воздействие этого на производство и качество продукции. Такими темпами мы действительно достигнем нашей цели. Для этого не нужно много времени. Мы намерены реализовать большинство наших планов в 2020 году. Цифровизация - это непрерывный процесс. Каждый год по всему миру создаются новые технологии. Этот процесс не закончится. Особенность цифровизации в том, что подобные проекты не требуют больших вложений.

- На полуострове Алиага реализуется проект ветряной электростанции. Запущена ли она на полную мощность, осуществляются ли продажи?

- Продажи осуществляются. Ветряная электростанция (ВЭС) имеет мощность в 51 мегаватт. В настоящее время мы производим и продаем 25 мегаватт. В скором времени будет получена лицензия на остальные 25 мегаватт, после чего ВЭС заработает на полную мощность. Ветроэлектростанция обходится дешевле благодаря государственной поддержке и не наносит ущерба окружающей среде.

- Каков производственный план на этот год?

- Годовой объем производства Petkim составляет 2 млн тонн. В этом году производство также ожидается в этом объеме.