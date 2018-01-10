Petkim приобретет 18%-ую долю STAR

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Petkim Petrokimya Holding, основным пайщиком которого является Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (SOCAR), подписала договор о приобретении у SOCAR Turkey Enerji A.Ş, дочерней компании SOCAR в Турции, 30% Rafineri Holding за 720 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщил Petkim на Платформе информирования турецкой общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

Сообщается, что Rafineri Holding владеет 59,99% акций SOCAR Turkey Yatırım A.Ş, который в свою очередь обладает 100% акций STAR Rafineri A.Ş.

По соглашению, заключенному между Petkim и SOCAR Turkey Enerji, Petkim будет опосредованно владеть 18 % акций STAR.

Также в соглашении говорится, что передача 30%-ной доли Rafineri Holding состоится 31 марта 2019 года.

Petkim выплатит 720 млн долларов за 30 % Rafineri Holding тремя равными частями. Первая часть будет выплачена после подписания соглашения о приобретении акций, вторая - после начала испытательных работ для сдачи в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода STAR, а третья выплата придется на дату передачи акций.