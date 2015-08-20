Petkim Holding намерен приобрести долю в проекте нефтеперерабатывающего завода Star

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Турецкий Petkim Holding начал переговоры с SOCAR Turkey Energy по вопросу приобретения доли участия в проекте нефтеперерабатывающего завода Star, который строится на полуострове Petkim. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Petkim Holding.

По информации, Petkim Holding намерен приобрести 7-9%-ную долю участия в проекте нефтеперерабатывающего завода Star. Для этого Petkim Holding планирует выкупить у SOCAR Turkey Energy 12-14% долевого участия в Rafineri Holding.

Отметим, что SOCAR Turkey Energy является 100%-ным владельцем Rafineri Holding. В свою очередь, Rafineri Holding обладает 59,99%-ной долей в SOCAR Turkey Yatırım, которая является полноправным владельцем нефтеперерабатывающего завода Star.