​Petkim Holding стал победителем конкурса на повышение энергоэффективности

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Petkim (PetroKimya) Holding A.Ş., расположенный в регионе Алиага турецкого города Измир, стал победителем конкурса среди проектов по повышению энергоэффективности в промышленности.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил холдинг.

Награду генеральному директору PetkimHolding Садеддину Коркуту представил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Отметим, что на проведенном 30 мая 2008 года аукционе SOCAR/Turcas Enerji A.Ş. приобрела 51%-ный пакет акций Petkim Holding за 2,04 млрд. долларов. 30 марта 2012 года Socar Turkey Enerji A.Ş и SOCAR International DMCC OGG приватизировали еще 10,32% акций нефтехимического холдинга Petkim. После покупки акций доля SOCAR в Petkim достигла 61,32%, остальные 38,68% размещены на Стамбульской фондовой бирже. С 30 мая 2012 года SOCAR продолжает деятельность в Турции под названием SOCAR Turkey Enerji A.Ş.