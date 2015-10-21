​Petkim Holding создаст новую компанию

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Petkim (PetroKimya) Holding A.Ş., расположенный в регионе Алиага города Измир (Турция), принял решение о создании новой компании.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания под названием Petkim Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Petkim Specialities) будет на 100% принадлежать холдингу.

Компания будет производить пластиковую и химическую продукцию по высокой технологии.

По информации Petkim Holding на платформу информирования общественности Турции, активы фабрики по производству пластика мощностью 14 тыс. тонн, входящей в состав холдинга, будут использоваться в Petkim Specialities. Кроме того, благодаря инвестициям на первоначальном этапе в размере 5 млн. долларов на новое оборудование мощностью 10 тысяч тонн, производственная мощность Petkim Specialities достигнет 24 тыс. тонн.

Отметим, что на проведенном 30 мая 2008 года аукционе SOCAR/Turcas Enerji A.Ş. приобрела 51%-ный пакет акций Petkim Holding за 2,04 млрд. долларов. 30 марта 2012 года Socar Turkey Enerji A.Ş и SOCAR International DMCC OGG приватизировали еще 10,32% акций нефтехимического холдинга Petkim. После покупки акций доля SOCAR в Petkim достигла 61,32%, остальные 38,67% размещены на Стамбульской фондовой бирже. С 30 мая 2012 года SOCAR продолжает деятельность в Турции под названием SOCAR Turkey Enerji A.Ş.