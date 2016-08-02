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    ​Petkim Holding: Мы продолжаем свою деятельность в нормальном режиме

    Эти события никак не повлияли на деятельность компании

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В различных СМИ распространилась информация о проведении операций на территории Алиага нашей компании в рамках полицейского расследования.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Petkim Petrokimya Holding Платформе информирования общества Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

    Сообщается, что эти события никак не повлияли на деятельность компании. "Мы продолжаем свою деятельность в нормальном режиме", - говорится в заявлении.

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