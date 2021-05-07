Petkim довел производственные мощности до 92%

Активность производственных мощностей Petkim достигла 92%, в то время как многие нефтехимические компании сократили или даже прекратили производство из-за дефицита сырья

Petkim, дочернее предприятие крупнейшего прямого иностранного инвестора SOCAR Turkey, несмотря на негативные последствия пандемии, смогло повысить свои финансовые показатели в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Активность производственных мощностей Petkim достигла 92%, в то время как многие нефтехимические компании сократили или даже прекратили производство из-за дефицита сырья.

Доля внутреннего рынка в продажах компании, общий доход которой за первые три месяца достиг 5 млрд лир, составила 66%.

Большую роль в этом успехе Petkim сыграло и интегрированное производство совместно с НПЗ STAR, который в этот период продолжал работать на полную мощность, регулярно поставляя Petkim высококачественную нафту. Petkim получил чистую прибыль в размере 892 млн лир за первые три месяца 2021 года.

Руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey и генеральный директор Petкim Анар Мамедов отметил, что они продемонстрировали успешные финансовые показатели в первом квартале года: "Наши показатели EBITDA (операционная прибыль) показали рост на 56% по сравнению с предыдущим кварталом. Большое влияние на эти показатели, достигнутые в сложный период, оказало повышение операционной эффективности за счет инновационных решений. Объем дополнительных инвестиций, осуществляемых для повышения производительности на наших заводах, достиг 131 млн лир".