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Петер Сиярто: Центральная Европа хочет покупать природный газ у Азербайджана, Катара и Турции

Петер Сиярто: Центральная Европа хочет покупать природный газ у Азербайджана, Катара и Турции Центральная Европа хочет закупать природный газ у Азербайджана, Катара, Турции и других стран, но для этого необходимо развивать энергетическую инфраструктуру Юго-Восточной Европы.
Энергетика
7 сентября 2023 г. 13:18
Петер Сиярто: Центральная Европа хочет покупать природный газ у Азербайджана, Катара и Турции

Центральная Европа хочет закупать природный газ у Азербайджана, Катара, Турции и других стран, но для этого необходимо развивать энергетическую инфраструктуру Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на экономическом форуме в Польше.

Он отметил, что нынешние реалии и инфраструктура определяют энергоснабжение Венгрии: “Европейский союз должен оказать финансовую поддержку для создания альтернативных энергетических маршрутов. Единственный на сегодняшний день альтернативный маршрут - Трансадриатический трубопровод”.

Глава МИД заявил, что Венгрия пытается диверсифицировать поставки природного газа, но возможности энергетической инфраструктуры Юго-Восточной Европы очень ограничены, и ЕС не хочет финансировать развитие в этом направлении.

Отметим, что Венгрия планирует закупить у Азербайджана 1 млрд кубометров природного газа для диверсификации источников поставок. Петер Сиярто призвал Европейский союз выделить средства на расширение пропускной способности трубопроводов, по которым азербайджанский природный газ может поставляться в Румынию и Венгрию.

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Версия на английском языке Péter Szijjártó: Central Europe wants to buy natural gas from Azerbaijan, Qatar and Türkiye
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “Mərkəzi Avropa Azərbaycan, Qətər və Türkiyədən təbii qaz almaq istəyir”

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