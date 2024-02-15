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Петер Сийярто: Венгрия в этом году начнет первые поставки турецкого газа

Петер Сийярто: Венгрия в этом году начнет первые поставки турецкого газа Венгерская MVM и турецкая Botas планируют подписать контракт для начала поставок природного газа уже во втором квартале.
Энергетика
15 февраля 2024 г. 19:26
Петер Сийярто: Венгрия в этом году начнет первые поставки турецкого газа

Венгерская MVM и турецкая Botas планируют подписать контракт для начала поставок природного газа уже во втором квартале.

Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт достиг соглашения с Анкарой на поставки 275 млн кубометров турецкого газа. Венгрия станет первым государством, которое будет импортировать турецкий газ, не имея с Турцией общей границы.

Кроме того, по словам П.Сийярто, венгерская компания MOL совместно с турецкой TPAO вступают в начальный процесс разработки нефтегазовых месторождений, открытых в юго-восточной части Турции.

Основные объемы газа Венгрия получает из России по трубопроводу "Турецкий поток" транзитом через территории Болгарии и Сербии, часть газа, тоже российского, конечно, она берет из украинской ГТС.

В то же время Будапешт ищет возможность нарастить число поставщиков голубого топлива — чисто из соображений энергобезопасности, хотя и уверяет, что у правительства нет намерений полностью отказываться от голубого топлива из России.

Напомним, что летом 2023 года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и крупнейшей венгерской оптовой компанией по природному газу "MVM CEEnergy Zrt." было подписано соглашение о продаже природного газа в объеме 100 млн кубометров. Также Венгрия намерена закупить у Азербайджана 50 млн кубометров для газохранилищ. Между Баку и Будапештом достигнуто соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа до 1 млрд кубометров в год.

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