Петер Штарай: Black Sea Energy соответствует основным целям COP29

15:07

Проект "Зеленого энергетического коридора" (Black Sea Energy), предусматривающий поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря, соответствует основным целям COP29, ориентированные на устойчивое развитие.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь по политике безопасности Министерства внешних связей и торговли Венгрии Петер Штарай на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

Он подчеркнул, что организация обсуждения этого проекта на COP29 является отличной идеей.

"Это символически важно, так как оба мероприятия тесно связаны. Проект "Зеленого энергетического коридора" поддерживает основные цели COP29, ориентированные на устойчивое развитие. Акцент сделан на создании инфраструктуры, которая имеет важное значение, что подкреплено фактами и исследованиями. Однако, прежде чем двигаться вперед, необходимо ясно понимать перспективы этого проекта", - сказал Штарай.