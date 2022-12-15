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Михалко: Сотрудничество Азербайджана и ЕС вовсе не ограничивается энергосектором

Михалко: Сотрудничество Азербайджана и ЕС вовсе не ограничивается энергосектором Сотрудничество Азербайджана и Европейского союза (ЕС) фокусируется на сфере энергетики, но далеко им не ограничивается.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 10:36
Михалко: Сотрудничество Азербайджана и ЕС вовсе не ограничивается энергосектором

Сотрудничество Азербайджана и Европейского союза (ЕС) фокусируется на сфере энергетики, но далеко им не ограничивается.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции в Баку 15 декабря.

По его словам, итоги сотрудничества Азербайджана и ЕС в 2022 году можно назвать продуктивными. Он напомнил, что Европейский союз выделит Азербайджану 2 миллиарда евро на диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест и развитие инклюзивных сельских районов.

"Реализация некоторых проектов при поддержке ЕС уже начата в Азербайджане. Так, в декабре этого года началась реализация проекта совершенствования системы управления Бакинского международного морского порта для превращения его в самый развитый в регионе и для получения статуса "зеленого порта", - сказал Михалко.

Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничества Азербайджан-ЕС фокусируется на энергетике, но далеко этим не ограничивается.

Комментируя подписанный меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, Михалко отметил, что он призван еще сильнее развить сотрудничество двух сторон также и в возобновляемой энергетике.

"Это также приоритетно для Европейской Комиссии и для президента Урсулы фон дер Ляйен. Азербайджан обладает большим потенциалом в возобновляемых видах энергии, ветровой и солнечной энергетике", - отметил Михалко.

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Версия на азербайджанском языке Mixalko: “Azərbaycanla Aİ arasında əməkdaşlıq təkcə enerji sektoru ilə məhdudlaşmır”
Версия на английском языке Michalko: Azerbaijan-EU co-op not limited to energy sector

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