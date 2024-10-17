Петер Михалко: Евросоюз продолжит поддерживать "зеленые" усилия Азербайджана

Европейский Союз продолжит поддерживать усилия Азербайджана по энергоэффективности, "зеленой политике" и устойчивому управлению водными ресурсами.

Европейский Союз продолжит поддерживать усилия Азербайджана по энергоэффективности, "зеленой политике" и устойчивому управлению водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко на форуме B2B на тему "Зеленые технологии и устойчивое развитие" в Баку.

По его словам, усилия правительства Азербайджана в этом направлении и ранее поддерживались Евросоюзом по линии ряда двусторонних проектов.

"Мы продолжим оказывать поддержку и далее. В преддверии международной конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, Евросоюз начал новое партнерство с Азербайджаном под лозунгом "Для нашей планеты – безопасная вода, чистый воздух, чистая земля и зеленая энергия". Мы будем проводить различные семинары, презентации и другие мероприятия", - сказал он.