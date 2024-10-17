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Петер Михалко: Евросоюз продолжит поддерживать "зеленые" усилия Азербайджана

Петер Михалко: Евросоюз продолжит поддерживать "зеленые" усилия Азербайджана Европейский Союз продолжит поддерживать усилия Азербайджана по энергоэффективности, "зеленой политике" и устойчивому управлению водными ресурсами.
Энергетика
17 октября 2024 г. 12:15
Петер Михалко: Евросоюз продолжит поддерживать зеленые усилия Азербайджана

Европейский Союз продолжит поддерживать усилия Азербайджана по энергоэффективности, "зеленой политике" и устойчивому управлению водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко на форуме B2B на тему "Зеленые технологии и устойчивое развитие" в Баку.

По его словам, усилия правительства Азербайджана в этом направлении и ранее поддерживались Евросоюзом по линии ряда двусторонних проектов.

"Мы продолжим оказывать поддержку и далее. В преддверии международной конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, Евросоюз начал новое партнерство с Азербайджаном под лозунгом "Для нашей планеты – безопасная вода, чистый воздух, чистая земля и зеленая энергия". Мы будем проводить различные семинары, презентации и другие мероприятия", - сказал он.

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Версия на английском языке EU to continue supporting Azerbaijan's energy efficiency, green policy efforts
Версия на азербайджанском языке Aİ: Azərbaycanın enerji səmərəliliyi ilə bağlı səylərini gələcəkdə də dəstəkləyəcəyik

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