Песков: Россия рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Российские власти прорабатывают различные варианты ответа на введенные странами ЕС и G7 потолка цен на поставки нефти из РФ.

Российские власти прорабатывают различные варианты ответа на введенные странами ЕС и G7 потолка цен на поставки нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Рассматриваются различные варианты. После того, как решение будет принято, оно будет обнародовано", - отметил он.

Ранее издание "Ведомости" информировало, что в РФ обсуждаются три варианта ответа на потолок цен на нефть. Первым вариантом может быть полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение, второй - запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть. Последний предполагает введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.