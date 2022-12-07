О нас

Песков: Россия рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Песков: Россия рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть Российские власти прорабатывают различные варианты ответа на введенные странами ЕС и G7 потолка цен на поставки нефти из РФ.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 11:56
Песков: Россия рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Российские власти прорабатывают различные варианты ответа на введенные странами ЕС и G7 потолка цен на поставки нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Рассматриваются различные варианты. После того, как решение будет принято, оно будет обнародовано", - отметил он.

Ранее издание "Ведомости" информировало, что в РФ обсуждаются три варианта ответа на потолок цен на нефть. Первым вариантом может быть полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение, второй - запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть. Последний предполагает введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Peskov: Russia considering options for responding to introduction of oil prices cap

Экслюзивные новости

Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi