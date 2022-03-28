О нас
Аудио новости

Песков: РФ не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ

Песков: РФ не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте заниматься благотворительностью Россия не станет.
Энергетика
28 марта 2022 г. 13:34
Песков: РФ не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ

Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте заниматься благотворительностью Россия не станет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил до 31 марта доложить о мерах по этому вопросу. "Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, что именно должно быть выполнено в этот срок.

Песков не стал детально говорить о том, какие меры может принять Россия, если Европа откажется платить за газ в рублях, предложив "решать вопросы по мере их поступления". "Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ - это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Peskov: Russia won’t engage in charity to supply free gas to Europe

Другие новости из категории

Объем транзита туркменской нефти через Азербайджан вырос на 88 %
Объем транзита туркменской нефти через Азербайджан вырос на 88 %
28 марта 2022 г. 13:40
Фьючерсы на газ в Европе в понедельник утром торговались в минусе
Фьючерсы на газ в Европе в понедельник утром торговались в минусе
28 марта 2022 г. 12:04
Премьер-министр Грузии: В Европе у нас самый дешевый газ после Азербайджана
Премьер-министр Грузии: В Европе у нас самый дешевый газ после Азербайджана
28 марта 2022 г. 11:48
Глава компании Eni: Не видим возможности покупать российский газ за рубли
Глава компании Eni: Не видим возможности покупать российский газ за рубли
28 марта 2022 г. 10:53
На мировых рынках стоимость нефти упала после заметного роста
На мировых рынках стоимость нефти упала после заметного роста
28 марта 2022 г. 10:04
Европе предрекли катастрофу из-за перехода на американский газ
Европе предрекли катастрофу из-за перехода на американский газ
27 марта 2022 г. 19:47
Глава ЕЦБ: Отказ ЕС от энергоносителей из России не произойдет в одночасье
Глава ЕЦБ: Отказ ЕС от энергоносителей из России не произойдет в одночасье
27 марта 2022 г. 17:10
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
27 марта 2022 г. 16:47
Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу
Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу
27 марта 2022 г. 16:26
GGFR: Азербайджан становится более привлекательным источником энергии
GGFR: Азербайджан становится более привлекательным источником энергии
27 марта 2022 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi