Песков: РФ не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ

Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте заниматься благотворительностью Россия не станет.

Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте заниматься благотворительностью Россия не станет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил до 31 марта доложить о мерах по этому вопросу. "Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, что именно должно быть выполнено в этот срок.

Песков не стал детально говорить о том, какие меры может принять Россия, если Европа откажется платить за газ в рублях, предложив "решать вопросы по мере их поступления". "Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ - это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно", - добавил он.